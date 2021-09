Misinto, trovato e salvato il più bel coniglio del paese

MISINTO – Il coniglietto più simpatico di Misinto? Si era perso nella zona di via Rovellasca ma è stato trovato ed è tornato dal suo proprietario grazie a Facebook, e c’è voluto solo qualche ora. Chi l’ha individuato, e recupero in paese ha pubblicato la sua foto e lanciato un “appello” sul più popolare dei social network, e nel giro di poco si è scoperto a chi avrebbe potuto appartenere e da dove sarebbe scappato.

Per il coniglio dalle lunghe orecchie, innanzitutto, una bella notizia considerato che abituato in cattività, e piuttosto improbabile che sarebbe sopravvisuto in libertà, col rischio di essere “preda” di qualche cane randagio o, più probabilmente, di essere vittima degli stenti e delòla stagione fredda.

Non un caso isolato, quello di Rovellasca nella bassa comasca: è già capitato altre volte che in zona fossero recuperati conigli “domestici” smarriti, o scappati dalle case dei loro proprietari.

(foto: il bellissimo coniglietto trovato e salvato a Rovellasca)

