CESANO MADERNO – Auto contro moto a Cesano Maderno, l’incidente si è verificato ieri alle 14.20 in via Nazionale dei Giovi: una donna di 44 anni è stata medicata di ferite comunque non gravi. Sul posto una ambulanza della Croce d’argento.

A Lazzate sempre ieri, alle 15.40, in via Giotto per una caduta dalla bicicletta è rimasta ferita una donna di 61 anni. I passanti hanno dato l’allarme e sul posto è accorsa una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca che ha prestato i primi soccorsi alla sessantunenne e quindi c’è stato il trasporto all’ospedale di Garbagnate Milanese, ha riportato alcune contusioni ma non è apparsa in pericolo di vita.

A Barlassina in corso Milano ieri alle 18.20 tamponamento tra due automobili: una donna di 84 anni ha avuto bisogno di cure mediche ed è stata soccorsa dall’equipaggio di una ambulanza della Croce rossa di Misinto ed è stata medicata direttamente sul posto, non è stato necessario il trasporto in ospedale. Sul luogo del sinistro è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale, che ha avviato accertamenti sulla dinamica dell’accaduto.

(foto archivio)

09092021