Eventi, festa di San Nicola a Castiglione Olona

CASTIGLIONE OLONA – A Castiglione Olona questo weekend la Festa di San Nicola. Sabato 11 dalle 19.30 in piazza Repubblica viene allestito uno stand gastronomico a cura dell’associazione Amici di Castiglione, a seguire ci sarà musica dal vivo con “Paolo & Isa”.

Domenica 12 è invece in programma la santa messa alle 18 nella chiesa della Beata Vergine del Rosario, seguita dalla processione lungo via Volta verso la chiesa di Madonna in Campagna. Il rito religioso sarà presieduto da don Ambrogio Dones che ricorderà il cinquantesimo anniversario di ordinazione sacerdotale.

Per la partecipazione ai vari eventi è richiesto il green pass e l’iniziativa si svolgerà nel rispetto delle norme anti-covid che sono attualmente in vigore in Lombardia.

Vuoi restare aggiornato sui dati della pandemia, sui divieti e sulle novità? Iscriviti al canale Telegram ilSaronno covid https://t.me/ilsaronnocovid Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età. (foto archivio)

11092021