SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Chiara Angaroni, membro del Pd, in merito alle polemiche che hanno seguito le dichiarazioni di Barbara Palombelli sui femminicidi.

In TV lo show non dovrebbe venire prima di tutto. Ricordo il bellissimo corso sulla Storia della Radio e della Televisione tenuto da Aldo Grasso all’Università. Ci spiegò che la televisione degli anni 60, la cosiddetta Paleo Tv, era una televisione dal carattere pedagogico. C’erano trasmissioni in cui si spiegava la Storia, la Geografia. C’era addirittura un Maestro che insegnava a leggere e a scrivere. La Paleo Tv aveva un carattere sociale e culturale molto importante in quegli anni.

La televisione oggi, purtroppo molto spesso, non ha più questa funzione. Potrebbe essere uno strumento eccezionale per diffondere la cultura in ogni sua forma attraverso programmi dedicati.

Ciò che è successo in un programma molto seguito come Forum, trasmesso in una fascia oraria accessibile anche ai bambini, è grave e dannoso. Le parole della Palombelli sono macigni e armi improprie nelle mani di quegli ascoltatori che guardano un programma senza senso critico.

Questo episodio non è isolato, tanti sono gli esempi di uscite infelici in programmi nazionali che toccano le sfere del quotidiano: la religione, le pari opportunità, la disabilità. Affermazioni che fanno male alla dignità umana. Ci si ribella, si denuncia l’accaduto e poi cosa succede? Torna tutto come prima. Serve proprio una rieducazione profonda per poter ritornare alla bellezza socialmente utile della TV degli albori”.

20092021