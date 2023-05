x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Chiara Angaroni presidente della Commissione Cultura sulla ricorrenza del 1 maggio. “In qualità di Presidente della Commissione Cultura voglio augurare un buon Primo Maggio a tutti con una poesia di Beatrice Zerbini. Ospite al nostro Festival della Poesia. A volte le poesie rimangono impresse molto più di lunghi monologhi. Questa poesia è intrisa di Amore e di Storia, la nostra storia”.

Moriranno i nostri vecchi,

con la pelle trasparente sulle mani

e il verde delle vene;

con una caramella

nella tasca e nel polso

un fazzoletto già sgualcito,

le briciole dell’ultima,

ma non ultima guerra.

E allora non lo so che ne sarà

della grazia del brodo di cappone,

da succhiare fra le labbra,

ma senza far rumore,

dove andrà

a morire, dove andrò

a seppellire il mio

avere visto il piatto,

l’abbraccio che ha tenuto

nel suo cerchio stretti insieme

me intera e il Novecento quasi tutto.

