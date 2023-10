SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Chiara Angaroni, presidente della commissione cultura di Saronno, circa la situazione di guerra tra Israele e Hamas e il significato della parola “pace” così come descritto dalla poetessa tredicenne Talil Sorek.

Come presidente della commissione Cultura e appassionata di poesia voglio esprimere la mia vicinanza a chi sta vivendo questo triste momento con la poesia di Talil Sorek. Talil era una ragazza israeliana tredicenne quando ha scritto questi versi.

Attraverso un’immagine molto semplice, Talil ci fa riflettere su ciò che può significare la parola pace in una zona come il Medio Oriente.

“Avevo una scatola di colori

brillanti, decisi, vivi.

Avevo una scatola di colori,

alcuni caldi, altri molto freddi.

Non avevo il rosso

per il sangue dei feriti.

Non avevo il nero

per il pianto degli orfani.

Non avevo il bianco

per le mani e il volto dei morti.

Non avevo il giallo

per la sabbia ardente,

ma avevo l’arancio

per la gioia della vita,

e il verde per i germogli e i nidi,

e il celeste dei chiari cieli splendenti,

e il rosa per i sogni e il riposo.

Mi sono seduta e ho dipinto la pace”