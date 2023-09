SARONNO – “Ho aperto la Commissione Cultura da me convocata martedì 26 settembre parlando dell’estivo, ho sottolineato che è stato proposto un programma di eventi vario e di qualità. Eventi che hanno goduto di un’importante partecipazione e che hanno coinvolto un pubblico eterogeneo, questo perché l’offerta era rivolta a persone di ogni età. E’ stato sicuramente un successo perchè le proposte hanno attirato sia i saronnesi che i cittadini dei paesi limitrofi”

Inizia così la nota di Chiara Angaroni esponente del Pd ma soprattutto presidente della commissione Cultura in merito alla querelle in corso tra maggioranza e opposizione sul bilancio deli appuntamenti organizzati dal Comune nel periodo estivo.

“Villa Gianetti è stata il cuore pulsante offrendo una proposta culinaria e musicale continuativa con serate che si sono susseguite per tutta l’estate. Proprio per questi motivi ritengo che l’Estate Saronnese, dopo i difficili anni del Covid, sia stata un’estate attrattiva. Cultura è anche aggregazione e la Notte Bianca insieme al Concerto di Ferragosto hanno vantato una grande partecipazione.

La Commissione nasce proprio come strumento di confronto e di scambio, sicuramente qualcosa dell’estivo dovrà essere migliorato come emerso martedì sera ma la Commissione è l’occasione giusta per mettere insieme le idee e sollevare le criticità al fine di migliorare cosa non ha funzionato. Il confronto è necessario per il bene della nostra città, perchè quello è il fine.

Per quanto riguarda il comunicato del Centrodestra mi stupisco nel notare come troppo spesso, anche a posteriori, quello che era sembrato un confronto costruttivo e collaborativo sia stato presentato alla stampa in una analisi poco misurata e dai toni propagandistici.

