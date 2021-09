SOLARO – Mentre al limitrofo stadio di Cesate il Fbc Saronno affrontava e batteva l’Union Villa Cassano centrando l’obiettivo del passaggio del turno nel girone 2 di Coppa Italia; a pochissima distanza nello stadio di Solaro i locali dell’Universal hanno anche loro centrato il passaggio del turno in Coppa, sempre mercoledì sera, in questo caso per differenza reti, grazie al 1-1 contro la Solese. In vantaggio gli ospiti sul calcio di rigore trasformato da Riboldi al 10′ della ripresa, alla mezz’ora il pari dell’Universal firmato da Fioroni. Un risultato che consente a Solaro di arrivare primo nel girone 5.

Soddisfatto il direttore sportivo dell’Universal, Luca Volpi: “Passaggio del turno meritato, doverosi i complimenti ai nostri ragazzi. Sono contento e soddisfatto, davvero una bella partita, avanti così”.

Universal Solaro-Solese 1-1

UNIVERSAL SOLARO: Bizzi, Cattafi, Parisi, Pellegino, Esopi, Franzoni, Castiglioni, Capelli, Giglio, Rotiroti, Donato. A disposizione Cuzzolin, Baglio, Bottan, De Carlo, Di Patria, Fioroni, Franco, Quaglia, Somaini. All. Cernivivo.

SOLESE: Mauri, Bezzi, Mottura, De Carlo, Chyupak, Ponti, Lopez Ponce, Riboldi, Suppa, Galli, Pianta. A disposizione Beretta, Musile, Ibba, D’Auria, Rudello, Leo, Ugolino, Serpieri. All. Villa.

Pari, 0-0 anche fra Cas e Aurora Uboldese, nel girone 3 dove passa però il Valle Olona.

