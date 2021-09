CESATE – Terza giornata del gironcino preliminare di Coppa Italia di Promozione, al Fbc Saronno basta un pareggio stasera a Cesate contro l’Union Villa Cassano. Su ilSaronno la diretta play by play.



Arbitro deignato per l’incontro è Lorenzo Travaini di Busto Arsizio, assistenti Dante Calabrese di Busto Arsizio e Elia Liboni di Busto Arsizio. Dopo il riposo nella prima giornata, i saronnesi di mister Niccolò Taroni hanno battuto in trasferta la Besnatese. Ai biancocelesti è dunque sufficiente non perdere per assicurarsi il primo posto in classifica e dunque assicurarsi il passaggio al turno successivo. L’incontro odierno va in scena allo stadio di via Dante a Cesate, sede provvisoria degli incontri interni del Fbc Saronno, in attesa della sistemazione del manto erboso dello stadio di Saronno, il “Colombo Gianetti”.

Questi i risultati precedenti, girone 2 Coppa Italia: Union Villa Cassano-Besnatese 1-1, Besnatese-Fbc Saronno 0-2. Classifica: Fbc Saronno 3 punti, Besnatese 1 punto, Union Vila Cassano 1 punto.

(foto archivio)

