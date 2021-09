Calcio Fbc Saronno-Union Villa, Iacovelli: “La rivincita che cercavamo”

CESATE – Mercoledì sera a Cesate, “casa” provvisoria del Fbc Saronno per i lavori in corso allo stadio saronnese, la netta vittoria sull’Union Villa Cassano, che consente ai biancocelesti di passare il turno, con due vittorie in due partite, nel girone di Coppa Italia. Un traguardo che fa felice il centravanti del Fbc, Orazio Iacovelli, stasera anche autore del secondo gol: “Dopo la batosta di domenica scorsa alla prima del campionato di Promozione contro la Solbiatese, questo successo proprio ci voleva – dice a fine gara il bomber – E’ stata una bella prestazione, in una gara nella quale abbiamo creato molto e rischiato molto poco”.

Unica nota dolente, proprio quella delle tante occasioni sprecate: “Ci manca ancora un po’ di concretezza in avanti”.



Ai sedicesimi di finale della Coppa Italia di Promozione a metà ottobre il Fbc Saronno incontrerà il Morazzone, l’orario ed il campo di gioco sono ancora da definire.

