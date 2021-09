CARONNO PERTUSELLA – A dare l’allarme sono stati alcuni passanti quando hanno visto l’uomo accasciato sul volante all’interno di un’auto in sosta in piazza Vittorio Veneto.

A preoccupare i presenti proprio il fatto che non rispondesse alle chiamate. Così è partita immediatamente la telefonata alla centrale operativa Areu che risponde al numero unico delle emergenze 118. In pochi minuti sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella ma il personale sanitario non ha potuto far nulla per aiutare il 66enne ormai deceduto.

Sul posto è accorso anche il medico legale che ha confermato la morte per cause naturali. Il personale sanitario ha provveduto a chiudere i finestrini dell’auto in modo da coprire il corpo alla vista dei passanti.

Sul posto è accorsa anche una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Saronno che si è occupata dei rilievi di caso e di identificare il 66enne in modo da avvisare i familiari.