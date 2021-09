Panorama cronaca: incidenti con ciclisti a Caronno, Saronno, Lomazzo. Tamponamento a Solaro

SARONNO / CARONNO / SOLARO / LOMAZZO – Oggi a Caronno Pertusella, alle 12.50, intervento di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno e di una ambulanza della Croce azzurra in corso della Vittoria vicino allo stadio, per soccorrere un ciclista caduto dalla bicicletta. L’uomo, di 61 anni, non risulta in pericolo di vita.

Intervento stanotte, alle 0.30, dell’ambulanza del Sos Uboldo in via Milano a Saronno per una caduta dalla bici, di un uomo di 41 anni, che è stato portato all’ospedale cittadino per essere medicato di non gravi lesioni.

Stamane a Solaro, erano le 8.05, tamponamento fra due automobili al Villaggio Brollo, in via Fornace: sdono rimaste contuse due persone, un ragazzo di 26 anni ed una donna di 43 anni, non sono gravi. Sul posto ambulanza della Croce d’argento, carabinieri e polizia locale.

Oggi alle 11 a Lomazzo in via Primo Monte per una caduta dalla bicicletta è stato soccorso un uomo di 63 anni, sul posto una ambulanza della Croce rossa lomazzese, il paziente non è apparso in gravi condizioni.

A Bregnano stanotte all’1 intervento della Croce rossa di Lomazzo in via Buonarroti per soccorrere un ragazzo di 20 anni alle prese con uno stato di intossicazione etilica, ha concluso la nottata al pronto soccorso dell’ospedale di Cantù in osservazione ma si è ben presto ripreso.

(foto archivio)

