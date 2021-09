Basket, torna la C Gold: oggi Az Saronno ospita Opera

SARONNO – Torna il campionato di basket maschile serie C Gold con l’Az Robur Saronno che questa sera che gioca in casa al palazzetto “Monsignor Ronchi” di via Colombo alle 21 contro il Deltaline di Opera. Arbitri sono Matteo Compare di Bresso e Luca Ferrazzi di Cardano al Campo. I saronnesi sono inseriti nel “girone verde” regionale, le altre gare odierne sono Nervianese-Academy Varese, Expo Inox Mortara-Baj Valceresio, Sporting Milano 3-7 Laghi Gazzada, Gallarate-Busto Ars.

Nel gruppo del Saronno, chiamato dunque al primo test ufficiale di questa nuova stagione, molti giocatori di grande esperienza ed anche diversi giovani promettenti di casa roburina. Hanno cominciato a lavorare con la prima squadra sin dalla preparazione ed ora sono perfettamente aggregati per dare profondità ad un roster già lunghissimo. Sono il playmaker Tommaso Banfi, la guardia Filippo Cova e l’ala Giacomo Motta, prodotti del settore giovanile roburino pronti all’esordio in Serie C Gold.

(foto: il giovane Tommaso Banfi dell’Az Robur Saronno)

