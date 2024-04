Città

SARONNO – Vanno avanti i black out della pubblica illuminazione: l’ultimo episodio l’altra notte in via Don Luigi Monza, nel tratto fra via Monte Santo e via Bainsizza. Lampioni tutti spenti e strada nella oscurità più totale. Un copione già visto molte volte in città, in altre zone e che ha creato proteste e preoccupazioni fra i cittadini, per questioni di scarsa visibilità ma anche legate alla sicurezza; non molto piacevole camminare sul marcipiede nel buio totale magari facendosi luce solo con la torcia del proprio telefonino.

Anche recentemente di questi episodi ne sono successi molti ed in molte zone della città, sia in centro che in periferia.

(foto: via Don Luigi Monza di Saronno immersa nella oscurità)

13042024