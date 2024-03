Città

SARONNO – Hanno fatto le segnalazioni in Municipio, sull’app Municipium e anche telefonicamente alla società elettrica. Eppure il problema non si è risolto. L’illuminazione pubblica resta spensa nel tratto centrale di via Volonterio.

E’ così da un paio di settimane e niente sembra risolvere il problema. Nelle ultime ore è arrivata però la beffa. Dopo due settimane di buio notturno con i lampioni pubblici spenti i cittadini si sono ritrovati, nella giornata di ieri, con i lampioni accesi di giorno.

La motivazione di questo ulteriore problema, come del resto l’evidente guasto o intoppo tecnico che ha spento i lampioni di notte, non è stata resa nota ma la richiesta dei cittadini si fa più pressante anche per evitare uno spreco di risorse di gioco e il rischio di incidenti o investimenti la sera.

