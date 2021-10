Calcio 1′ cat. B: Esperia Lomazzo vola. Pari Salus Turate e Rovellasca

x

x

LOMAZZO – Nel girone B, quello comasco, di Prima categoria oggi la vittoria dell’Esperia Lomazzo in casa contro l’Ardita di Como: è finita 3-2 con doppietta di Drago e rete di Mauri per i lomazzesi che si confermano dunque al vertice della graduatoria in compagnia del Monnet Xenia, anch’esso vittorioso, in trasferta a Fenegrò.

Buon pari esterno della Salus Turate, 1-1 sul campo della ambiziosa Guanzatese. A segno per Turate c’è andato Cassinari.

Restando sempre a questa terza giornata di campionato, andata in scena nel pomeriggio domenicale, pari esterno del Rovellasca sul terreno del Montesolaro, 1-1. Il gol del Rovellasca è stato firmato da Riolo (nella foto).

Riepilogo risultati Prima categoria girone B, terza giornata: Menaggio-Tavernola 4-2, Cantù San Paolo-Albate 2-2, Esperia Lomazzo-Ardita 3-2, Fenegrò-Monnet Xenia 0-1, Guanzatese-Salus Turate 1-1, Portichetto-Albavilla 1-2, Montesolaro-Rovellasca 1-1. Classifica: Monnet Xenia e Esperia Lomazzo 9 punti, Ardita, Menaggio e Albavilla 6, Guanzatese 5, Rovellasca e Cantù San Paolo 4, Fenegrò 3, Montesolaro e Salus Turate 2, Portichetto Luisago e Albate 1, Tavernola 0.

03102021