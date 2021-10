x

x

MISINTO – In una seconda giornata speciale perchè concomitante con la festa del paese il Cgds portano a casa un punto contro il Bulgaro che va in vantaggio in pochi minuti partendo subito determinatissimo.

E’ una partita molto maschia e gli scontri non mancano ma i padroni di casa riescono a pareggiare all’ultimo minuto del primo tempo riportando il risultato in parità.

Il Bulgaro si riporta in vantaggio con un gol e porta con sè anche l’espulsione da fallo da ultimo uomo per i padroni di casa. In realtà però i misintesi non demordono ed anzi spingono ed alzano i ritmi fino ad arrivano al gol acciuffando il pareggio.

Cgds Calcio Misinto – Fcd Bulgaro 2-2

CGDS CALCIO MISINTO: Bordonali, Spoleti, Calderan, Garziano, Bertazzoli, Ceron, Auricchio, Chiodini, Oddo, Romeo, Galati. A disposizione: Rioso, Peverelli, Costanzo, Anzani, Betti, Baldassarre, Piccoli, Tolando.

BULGARO: Calandra, Manzo, Rizzi, Ferrario, Talarico, Marinoni, Borghi, Pitzalis, Cunio, Donia, Sangiorgio. Crespi, Portelli, Casartelli, Annoni, Giovinazzo, Pizzico, Maesani.