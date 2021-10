Catena umana in piazza: il Saronnese unito da nastri colorati nella lotta per la pace e la solidarietà

x

x

SARONNO – Nastri arcobaleno, cartelli per la pace ma anche per le donne afghane, per Mimmo Lucano e per prendersi cura di chi vive un momento di difficoltà. Così i saronnesi si sono ritrovati in piazza San Francesco oggi pomeriggio in un’anteprima della Marcia PerugiAssisi della Pace e della Fraternità che si svolgerà il prossimo 10 ottobre all’insegna del motto di don Lorenzo Milani “I Care”.

In piazza, malgrado la pioggia e il tempo grigio, tante realtà cittadine (dall’Anpi alla Rete Rosa, da Auser a Fiab) e molti cittadini. Presenti anche diversi sindaci Augusto Airoldi (Saronno), Luigi Clerici (Uboldo), Ivano Campi (Gerenzano) e Nilde Moretti (Solaro) con un delegato di Cesano Maderno.

Tra le diverse proposte del pomeriggio oltre alla musica di diversi artisti le riflessioni di Andrea Ferrario presidente del coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani. Sabato prossimo al coordinamento sarà presente anche un delegato per i comune del Saronnese.

La catena umana di oggi pomeriggio, seconda edizione dopo quella dell’ottobre scorso, chiude anche gli appuntamenti organizzati a Saronno a sostegno delle donne afghane organizzate per tutto il mese di settembre da Quattro passi di pace.