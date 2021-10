Caduto davanti al Municipio, si ferma via Marconi di Saronno

x

x

SARONNO – Caduta accidentale sul marciapiede nei pressi dell’ingresso dei Servizi sociali del Municipio, sul lato di via Marconi: è successo questa mattina ale 9.50, involontario protagonista di questo episodio un pensionato di 72 anni. Sono stati i passanti a dare l’allarme e sul posto è arrivata l’ambulanza del Sos Uboldo.

Sono state prestate le prime cure all’uomo, rimasto contuso anche piuttosto seriamente, e che quindi è stato trasportato all’ospedale per essere medicato e per tutti gli accertamenti del caso.

Per cadute accidentali in questa mattina di pioggia, anche altri 2 interventi delle ambulanze a Saronno, alle 9 in via Parini per soccorrere un pensionato di 80 anni, portato in ospedale e non in pericolo di vita; e alle 8.20 in via Grandi per soccorrere uno studente di 16 anni, trasportato all’ospesale di Garbagnate Milanese per essere medicato di non gravi contusioni.

(nelle foto: immagini dell’intervento dell’ambulanza del Sos Uboldo davanti al palazzo comunale di Saronno, sul lato della trafficata via Marconi)

04102021