x

x

CARONNO PERTUSELLA – Dopo la sconfitta di domenica contro il Derthona, c’è tanta voglia di riscatto da parte dei ragazzi della Caronnese. Il primo dei sette turni infrasettimanali li porta oggi in Liguria, allo stadio Chittolina, ospiti del Vado, alle 15. Una trasferta insidiosa, visto che anche la formazione rossoblù è alla ricerca della prima vittoria in campionato, dopo due pareggi (con Derthona e Casale) inframezzati dal passo falso di Sanremo.

Manuel Scalise: “Niente allarmismi, reagiamo sul campo”

Il tecnico Manuel Scalise, come già affermato lunedì mattina negli studi di Radio Orizzonti, non vuole creare inutili allarmismi: “Non bisogna essere disfattisti dopo solo tre giornate di campionato e un turno di Coppa Italia, dove peraltro abbiamo vinto contro una squadra molto forte. Sono convinto delle potenzialità della mia squadra e sono altrettanto convinto della voglia di reagire mia e dei miei ragazzi”. E sulla sfida di mercoledì: “È un campionato difficile, con tante squadre che si sono rinforzate molto. Anche il Vado ha giocatori di ottima caratura, non sarà semplice andare a vincere a casa loro”.

Gli avversari – Il Vado

Fondata nel 1913, prima squadra a vincere la Coppa Italia nel 1922, il Vado negli ultimi anni ha militato sempre tra Serie D ed Eccellenza. Lo scorso anno 16° in campionato, è rimasto in Serie D per il ripescaggio avvenuto quest’estate. E il mercato della famiglia Tarabotto è stato, fin da subito, d’alto profilo. Un mercato “ligure”, rinforzando l’attacco con l’arrivo di due giocatori d’alto profilo come Loreto Lo Bosco dalla Sanremese ed Edoardo Capra dell’Imperia. Dall’Imperia anche l’esperienza di Alessio De Bode in difesa, ruolo dove c’è anche Giordano Pantano dall’Altamura. Una squadra esperta che, quest’anno, vuole mantenere la categoria sul campo.

I convocati

Portieri: Angelina Matteo, Ansaldi Filippo.

Difensori: Arpino Antonio, Cattaneo Alessandro, Coghetto Francesco, Cosentino Maurizio, De Lucca Davide, Galletti Andrea, Lazzaroni Andrea.

Centrocampisti: Argento Giuseppe, Diatta Papa Bakary, Putzolu Tommaso, Raso Alessio, Vernocchi Alessandro, Vincenzi Matteo.

Attaccanti: Corno Federico, Esposito Roberto, Musazzi Gabriele, Rocco Daniele, Vitiello Domenico.

06102011