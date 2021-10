x

SARONNO – Raid a Cassina Ferrara durante la scorsa notte: qualcuno si è introdotto, in zona Domus, nei capanni agricoli situati nei giardini di alcune villette ed ha asportato stracci e materiale per il “fai da te” e per il giardinaggio, gettando il tutto poi nelle vicinanze.

Nessuno, nella immediatezza, si è accorto di niente, solo nel corso della giornata odierna ci si è resi conto della misteriosa incursione: forse ad entrare in azione è stato un ladruncolo intenzionato a sbirciare nei capanni dove, d’altra parte, non ci sarebbe stato nulla di particolarmente “interessante” da rubare e quindi evidentemente decidendo di sbarazzarsi della refurtiva, buttando tutto il materiale – compresa una accetta e delle pinze – nel verde non lontano da dove era stato preso.

Sempre a Cassina Ferrara l’altra notte era stato preso di mira il bar tabaccheria in via Larga, dove era stata compiuta una spaccata.

(foto: un particolare di una delle immagini della refurtiva abbandonata, pubblicata sui social)

