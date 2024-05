Cronaca

SOLARO – Oltre 800 euro di multa ai danni di un signore di 78 anni di Solaro per aver effettuato quattro diverse violazioni del codice della strada. L’evento è capitato nei giorni scorsi a Solaro, dove un uomo stava circolando con il suo ciclomotore senza revisione, né assicurazione, il casco non adeguatamente indossato e percorrendo contromano una via a senso unico.

A fermare l’uomo è stata la Polizia locale che ha notato l’uomo provenire da una strada a senso unico nella direzione opposta da quella di concorrenza. Non solo, è parso subito evidente agli agenti che l’uomo indossava il casco al contrario e non adeguatamente agganciato. A quel punto, la necessità di controllare i documenti di circolazione: fermato l’uomo, è emerso che il veicolo non era né assicurato né sottoposto alla revisione obbligatoria.

Per l’anziano è scattata la sanzione amministrativa di oltre 800 euro e l’obbligo di fermo del veicolo fino a nuova stipula di assicurazione e revisione.

(foto archivio)

