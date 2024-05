Cronaca

SOLARO – Sono molti i cittadini solaresi e gli automobilisti che ieri sera intorno alle 21,30 hanno notato all’orizzonte di Solaro una colonna di fumo nero. Era quella dell’incendio scoppiato in zona Gratosoglio a Milano.

Ad andare a fuoco diversi mezzi parcheggiati in un’autofficina in via della Chiesa Rossa 191, Le operazioni di spegnimento portate avanti da diverse squadre dei vigili del fuoco sono andate avanti fino alle 23 e secondo una prima conta dei danni, riportata da MilanoToday, ha visto andare in fiamme venti tra camper e roulotte. Diverse anche le esplosioni sentite nel quartiere per lo scoppio di alcune bombole gpl presenti all’interno di alcune delle roulotte coinvolte. Secondo Areu risulta un uomo soccorso in codice verde ma non ci sarebbero ne feriti ne intossicati come vittime dell’incendio.

Per la foto ringraziamo il nostro lettore

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti