Cronaca

SARONNO – “Che tristezza vedere la nostra città protagonista di un servizio di “Striscia la notizia” dedicato agli episodi di delinquenza che ormai si susseguono troppo frequententemente a Saronno, fino al punto di doverne parlare nel TG satirico di Antonio Ricci”.

Sono le parole con cui M5s Saronno commenta il servizio di Max Laudadio su borseggi, spaccio e degrado tra le stazioni e il centro storico.

“L’amministrazione comunale prontamente dà la sua risposta visibilmente offesa, difendendo il suo operato con i soliti argomenti ormai fin troppo noti: “si è chiesto, si è fatto, si è detto…” Allo stato delle cose, però, la realtà è sotto gli occhi di tutti, le risse e gli accoltellamenti in piazza Libertà passano inosservati all’occhio delle telecamere, e non solo. Assumere due vigili l’anno, impegnandoli per lo più a fare “cassa” col giro delle multe, non risolve neanche in minima parte il problema della sicurezza, di cui abbiamo più volte, proprio noi del M5S , lamentato le lacune sollecitando maggiori attenzioni.

Lunedì 20 maggio, in occasione del consiglio comunale aperto a Saronno, con tanto di manifesti affissi in città con notevole ritardo rispetto ai tempi richiesti dalle norme vigenti, proprio una segnalazione giuntaci da un cittadino ha confermato le nostre preoccupazioni. Tanta solerzia da parte dei vigili nel multarlo per aver erroneamente affisso dei volantini sulla convocazione del consiglio comunale, pensando di risolvere in tal modo il ritardo delle affissioni, spronando così la partecipazione dei cittadini all’incontro con l’amministrazione.

L’illecito è stato prontamente (e giustamente) rilevato e multato per “affissione abusiva”, è giusto, ma la nostra domanda è : “Come mai la videosorveglianza rileva un’affissione e non rileva pestaggi ed episodi di microcriminalità avvenuti nello stesso identico posto, scoprendo le identità dei soggetti responsabili?” Questo quesito resterà senza risposta, e noi continueremo a domandarci le ragioni di tanta cura da parte dei vigili nel visionare filmati di attacchinaggio e non quelli di delinquenti matricolati che spadroneggiano nella nostra città a loro piacimento.

Sul fronte della sicurezza siamo messi davvero male, e per quanto il sindaco Augusto Airoldi voglia minimizzare con le sue motivazioni ci sentiamo di dire che spesso “la toppa è più grossa del buco”.

Sicuramente, come già da lui espresso nel suo comunicato, la sicurezza a Saronno è solo una questione di percezione, ma dopo aver visto il servizio di “Striscia la notizia” si sarà reso conto che parliamo di una percezione solo da parte di chi amministra, non dei cittadini che convivono con questa realtà quotidianamente , a Saronno più che in altri comuni della zona.

