SARONNO – Oggi anche la storica sede della Cgil di Saronno, in via Maestri del Lavoro all’interno della Casa del Partigiano sarà aperta per testimoniare il proprio sdegno per quanto accaduto ieri nel pomeriggio a Roma e per rimarcare il proprio impegno sul territorio per i lavoratori.

“L’assalto alla sede della Cgil nazionale è un atto di squadrismo fascista – ha spiegato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini – un attacco alla democrazia e a tutto il mondo del lavoro che intendiamo respingere. Nessuno pensi di far tornare il nostro Paese al ventennio fascista”

Oggi dalle 9 le Camere del Lavoro di Varese (ossia quelle delle sedi di Busto Arsizio, Gallarate e Saronno) resteranno aperte e presidiate in risposta al gravissimo atto intimidatorio.

“Chiediamo a tutte le forze democratiche del territorio di unirsi a noi affinché la risposta di domani sia importante e inequivocabile” concludono dalla segreteria della Cgil di Varese annunciando l’iniziativa.

