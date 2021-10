x

LEGNANO – Il Cistellum al vero primo banco di prova della stagione. Dopo un inizio non esaltante, con soli tre punti nelle prime tre giornate, si ritrova al primo snodo cruciale, in una sfida, in quel di Legnano, tutt’altro che semplice.

La partita la cominciano a fare subito gli ospiti al 10′ Norberto Rimoldi mette un gran cross, con Cozzi che spizza di testa verso la porta avversaria, con poca precisione però, visto che la palla va di poco a lato. La Robur Legnano però non ci sta ed al 18′ mette fuori la testa, gran diagonale di Venuto, salva Anzani. La partita prosegue con numerosi capovolgimenti da una parte all’altra del campo, ma al 24′ la apre il Cistellum. Azione corale degli ospiti chiusa con un bellissimo destro dal limite di Bonfrate, che si insacca alle spalle di Ratta. L’ultima emozione del primo tempo coincide con il raddoppio dei bianco-viola, indecisione clamorosa difensiva da parte dei padroni di casa, Costanzo si inserisce e non ci pensa due volte ad insaccare in rete. All’intervallo quindi 0-2 Cistellum.

E’ la ripresa. Dopo una prima frazione ricca di azioni e spettacolo, ci si aspetta una seconda parte molto simile. Infatti partono forti i padroni di casa alla ricerca di un gol che li avrebbe rimessi in partita. Punizione dai 20 metri di Digiglio, che però non impensierisce D’Auria. La Robur Legnano però prosegue con il pressing e le offensive ed al 17’ ci prova Marcolini, con un destro che va di poco a lato. Il Cistellum nel mentre si difende e riparte in questo momento di grande pressione avversaria. Al 28’ il risultato cambia ancora, punizione di Norberto Rimoldi, palla deviata con la mano in area di rigore, massima punizione per gli ospiti. Dal dischetto Costanzo, che firma lo 0-3. Al 32′ arriva il gol della bandiera per i padroni di casa, grazie ad un bel destro di Calini. 1-3 il risultato. Nel finale il Cistellum cerca di mantenere il risultato, andando anche vicinissimi al poker. Prima al 38′ con Iovine, che però alza troppo la mira. E poi all’ultima emozione del match al 45’ con in angolo insidioso di Rimoldi, salvato, con difficoltà da Ratta. L’arbitro sancisce la fine del match, il Cistellum torna così alla tanto attesa vittoria, che era di fondamentale importanza. Niente da fare invece per la Robur Legnano, che ora avrà da curarsi le ferite di una brutta sconfitta e riprendere il loro cammino con una vittoria settimana prossima.

A.C. Robur Legnano – Cistellum: 1-3

ROBUR LEGNANO: Ratta, Vulcano (9’ st Calini) , Maggioni, Agliati (45+2’ st Cavaliere) , Ghezzi (7’ st Anticoli), Hyso (4’ pt Fico 37’ st Rossato), Fumo, Venuto, Cucco, Marcolini, Digiglio.

A disposizione: Deodato, Dibenedetto. All. Lombardi

CISTELLUM: D’Auria, Anzani, Radice (28’ st Domingo), Fusetti, Albani (20’ st Morosi), Cozzi (41’ st Rudi), Moiana, Bene, Costanzo, Rimoldi N., Bonfrate (28’ st Iovine). A disposizione: Bosotti, Conde’, Pigozzi, Pusceddu, Lo Giudice. All. Giussani

MARCATORI: 24’ pt Bonfrate (C), 33’ pt Costanzo (C), 28’ st Costanzo su rigore (C), 32’ st Calini.

