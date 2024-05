iltra3

VENEGONO SUPERIORE – La società Varesina calcio (serie D) comunica ufficialmente “l’interruzione consensuale del rapporto di lavoro con il responsabile dell’Area tecnica Andrea Scandola. Arrivato nella stagione 2021-2022 ha contribuito nella costruzione della squadra che ha trionfato nel campionato di Eccellenza, e poi è stato uno degli artefici di questi due anni in crescendo in Serie D, culminati con la finale playoff”.

“La serietà, l’umiltà e la disponibilità, uniti alla competenza e all’esperienza nonostante la giovane età, che hanno accompagnato l’avventura di Andrea in Varesina, saranno ricordati e per questo la società ci tiene a ringraziarlo in prima persona con le parole del direttore generale Massimiliano Di Caro. Ringraziamo Andrea per questi 3 anni davvero intensi e ricchi di emozioni. Insieme abbiamo raggiunto traguardi importanti e non scontati, vissuto giornate storiche per la nostra società e momenti unici. Auguriamo ad Andrea un proseguimento di carriera sempre più luminoso ed importante” concludono dal club calcistico di Venegono Superiore.

Scandola in passato aveva anche ricoperto il ruolo di direttore sportivo al Fbc Saronno in Eccellenza.

(foto Varesina calcio: Andrea Scandola)

