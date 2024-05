Primo piano

CERIANO LAGHETTO- Dopo la salvezza ottenuta nei playout contro l’Esperia Lomazzo, mister Nicolò Pepe ha annunciato le dimissioni, insieme al direttore sportivo Antonello Porro.

Aria di novità, quindi, a Ceriano, che sembra essersi aggiudicato come nuova guida tecnica Gionata Brittanni. Nella passata stagione, il tecnico ha guidato il Castello Città di Cantù, conducendo un ottimo campionato in Prima Categoria. In precedenza, ha trascorso tre stagioni al Rovellasca, sfiorando il passaggio in Promozione.

La dirigenza del Ceriano Laghetto ha mandato un segnale forte, dimostrando la volontà di puntare in alto. L’obiettivo primario per la prossima stagione è la salvezza diretta, evitando i rischi e le incertezze dei playout.

