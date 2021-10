x

SARONNO – Ancora male l’Amor Sportiva in casa, dopo la sconfitta subita contro la Rescaldinese di domenica scorsa, i saronnesi si devono arrendere ad una Cogliatese che alla terza giornata si trova a punteggio pieno.

La partita inizia con la squadra ospite in grande fiducia che prende ben presto in mano le redini del gioco sfiorando al 15′ la rete: errore difensivo dell’Amor che regala palla a Quici, il quale però, calcia alto.

Passano solo pochi secondi e la Cogliatese si fa di nuovo pericolosa con Zampieri che, dall’esterno, si accentra e scarica il destro a giro sul palo più lontano dove però trova l’opposizione di Lovera che si fa trovare pronto.

La Cogliatese continua l’assedio con Quici che entra in area avversaria con un grande slalom ma viene travolto da Vidovic, l’arbitro ha pochi dubbi e indica subito il dischetto: calcio di rigore e Vidovic ammonito.

Quici si è procurato il rigore e si prende la responsabilità di calciarlo: il numero 8 della Cogliatese parte e fredda Lovera con un tiro centrale, 0-1.

Al 35′ la squadra ospite raddoppia le distanze: ancora problemi in difesa per la squadra di casa che non riesce a liberare l’area, ne approfitta Beretta che si trova pronto a sfruttare l’occasione concludendo a rete per lo 0-2.

L’Amor prova a reagire al 38′ con Crosta che non trova il tocco vincente su una grande palla di Marranzano, la squadra di casa rimane sotto di due gol.

Al 39′ è invece ancora la Cogliatese a segnare con una grande discesa di Celotti che fulmina 2 avversari in velocità e serve su un piatto d’argento l’assist per Beretta che trova il secondo gol personale valido per lo 0-3.

Si conclude così il primo tempo.

Le squadre tornano in campo per un secondo tempo che si prospetta molto in salita per i saronnesi sotto di 3 reti.

L’Amor tira fuori l’orgoglio e si getta in avanti con Marzullo che, servito da Marranzano, viene atterrato in area, l’arbitro fischia: è rigore per la squadra di casa.

Marzullo sistema la palla e calcia dal dischetto: il portiere è spiazzato ma la palla finisce sul fondo, si resta sullo 0-3.

La squadra di casa non si scompone dopo l’occasione sprecata e, su un calcio piazzato, Arrius prova addirittura la rovesciata: il gesto tecnico è lodabile ma la conclusione finisce sopra la traversa.

La squadra saronnese le prova tutte per riaprire la partita ma è sfortunata con Aloardi che al 36′ calcia bene su punizione sfiorando la rete.

E’ della Cogliatese però l’ultima occasione della partita: grande azione corale della formazione ospite che si conclude con una girata al volo di Pascale e con una grande parata di Lovera che salva l’Amor dal possibile cappotto.

Il triplice fischio dell’arbitro sancisce la fine della partita: male ancora l’Amor che, seppur reagendo nel secondo tempo, perde 0-3 contro una Cogliatese che vola prima in classifica a punteggio pieno.

Alessio Cattaneo

Amor Sportiva – Cogliatese 0-3

AMOR SPORTIVA: Lovera, Carioli (30′ st Premazzi), Caimi, Nigro, Vidovic, Marabelli, Aloardi (38′ st Khouni), Arrius (36′ st Banfi), Crosta (11′ st Maiocchi), Marzullo, Marranzano (19′ st Petrarca). All. Galimberti.

COGLIATESE: Ortolan, Ventrella, Roncalli, Murari (14′ st Manno), Pastore, Chiari, Zappa (1′ st Amadio), Quici, Beretta (14′ st Pietricola), Zampieri, Celotti (24′ st Pascale). All. Basilico.

MARCATORI: 30′ pt Quici (R), 35′, 39′ pt Beretta.

