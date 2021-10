LIMBIATE – Successo interno del Dal Pozzo, 3-1 sull’Union Oratori Castellanza, ed in campo con la terza divisa amaranto e nera; Union invece in completo blu scuro. Queste le scelte di mister Davide Borgatti dei gialloverdi: Barca, Osculati, Carenza, Pertile, Sartorio, Brizzo, Borgatti (caputano), Daga, Benzi, Borghi, Borghi Ob. A disposizione: Arrighi, Algeri, Cusato, Barzanò, La Mura, Dezio, Manconi, Menozzi, Schembri.

La cronaca – I primi 20 minuti sono di studio reciproco e senza grandi occasioni, qualcosa di più si vede nel resto del primo tempo che però termina 0-0.

Nella ripresa al 70’ Dezio subisce fallo sulla trequarti in posizione defilata. Si incarica della battuta Borghi, palla tagliata spizzata da un paio di teste, la palla rimane nella terra di nessuno a centro area, il più rapace è Dezio che di mancino gonfia la rete e fa esplodere la tribuna: 1-0. Al 76’ Borghi pesca con un bel pallone filtrante Benzi che si invola verso la porta, supera in velocità il diretto avversario e supera anche il portiere con un tocco dolce di sinistro che si infila in porta, ma per l’arbitro è fuorigioco, e annulla il gol. Al 78’ altra punizione per Dal Pozzo, da pochi passi prima della linea laterale vicino alla nostra panchina. Si incarica Daga di destro, traiettoria insidiosa che il portiere avversario non riesce a leggere e palla che entra: 2-0. Al 87’ rimessa in posizione offensiva sulla fascia sinistra per il Dal Pozzo, Schembri gioca per Dezio, dribbling a saltarne due, altro dribbling in area a saltarne un altro, dalla linea di fondo senza pertugi possibili si inventa un esterno mancino che beffa il portiere avversario e si infila in rete per il 3-0.

A fine partita consueto abbraccio tra giocatori e tifosi, con i primi che espongono uno striscione per festeggiare i nove anni dei Masnada Ultras.