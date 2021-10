x

CISLAGO – L’allarme è stato dato dai passanti oggi pomeriggio poco dopo le 18, per l’incendio di una casetta ad uso di deposito di attrezzi agricoli, nella zona periferica di via Goito dove le abitazioni lasciano posto alle campagne. Sul posto sono immediatamente accorse le pattuglie di polizia locale e carabinieri e sono sopraggiunti i vigili del fuoco del distaccamento saronnese. Le opere di spegnimento sono state eseguite molto rapidamente ma della baracca sono rimasti soltanto alcuni resti fumanti. Nel corso dell’intervento nessuno è rimasto ferito; mentre è ora da quantificare con precisione l’entità del danno.

Sono adesso in corso gli accertamenti e le indagini da parte delle forze dell’ordine per chiarire i contorni dell’accaduto ed in particolare le cause di quel che è successo, ovvero se si sia trattato di un episodio di natura accidentale oppure di carattere doloso.

(foto: alcune fasi dell’intervento dei vigili del fuoco per l’incendio alla baracca agricola alla periferia di Cislago)

