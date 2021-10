x

CARONNO PERTUSELLA – La nuova Rossella ETS Caronno Pertusella è ai nastri di partenza del campionato nazionale di pallavolo di Serie B maschile, stagione 2021/22.

Il sodalizio, reduce da una buonissima annata terminata in semifinale promozione, punta a confermarsi arricchendo il team dentro e fuori dal campo. Il presidente Matteo Ferrario ha operato nel corso dell’estate assieme a coach Gervasoni e all’assistente Corno per allestire un roster nuovo, ma certamente competitivo.

Insieme alle conferme dei centrali Piccinini, Milani e Santambrogio, dei liberi Cerbo e Fasol, dell’opposto Schintu e degli schiacciatori Masciadri e Giussani, il roster ha subito importanti innesti. In posto quattro si avrà l’inserimento di Matteo Riva e Lorenzo Speziale, mentre Andrea Conci e Giosi Lanzilotta rinforzeranno rispettivamente centro e posto due. Completamente nuovo invece il reparto palleggiatori con l’arrivo di Andrea Hueller e Fabio Menardo.

Completano le novità l’arrivo del nuovo direttore sportivo, Marco Colombo, con esperienze in Serie A, B e C sia maschile che femminile, e del preparatore atletico Giuseppe Ferruccio (proveniente da Saronno).

Una nuova Caronno che non vede l’ora di tornare a dare spettacolo davanti al proprio pubblico che finalmente potrà tornare a tifare per i propri beniamini. Primo impegno per la Rossella ETS per sabato 16 ottobre alle ore 19:40, quando i gialloblù ospiteranno la neo-promossa ZeroQuattro Volley Limbiate.

(fonte: comunicato stampa)