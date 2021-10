x

SARONNO – Come anticipato stamattina alle 7 i tecnici di Saronno Servizi con quelli di una società specializzata in questo genere di interventi di manutenzione si sono messi al lavoro sulla riparazione della pompa del pozzo di via San Giuseppe.

Il problema è ormai noto. Tutto è iniziato martedì con un guasto elettrico all’interruttore di potenza che ha bruciato la nuova pompa del pozzo di via San Giuseppe della rete idrica saronnese.

Il dispositivo era stato sostituito lo scorso mese di maggio ma purtroppo dopo un primo problema domenica è andato ancora fuori uso. Si tratta di una componente essenziale che si trova ad una profondità di 90 metri circostanza che rende l’intervento di manutezione e sostituzione decisamente complesso.

Con una tempestiva mobilitazione, iniziata già domenica, e un’attenta conoscenza del mercato i tecnici di Saronno Servizi hanno trovato una nuova pompa e una società specializzata. Si sta provvedimento stamattina alla sostituzione della nuova pompa di azionamento del quadro elettrico di potenza, al fine di evitare in futuro nuovi guasti tecnici.

Per poter garantire comunque l’erogazione dell’acqua nel quartiere del centro storico durante l’intervento tecnico la Saronno Servizi ha potenziato gli altri snodi dell’acquedotto cittadino, al fine di poter limitare i disagi ai cittadini.

Per le foto si ringrazia un nostro lettore