CARONNO PERTUSELLA – Servono quattro set alla Rossella ETS Caronno Pertusella per avere la meglio sullo ZeroQuattro Volley di Limbiate, squadra neo-promossa nel campionato nazionale di Serie B di pallavolo maschile. Gli uomini di Claudio Gervasoni bagnano il debutto in questa stagione 2021/22 con un successo per 3-1 tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport di Caronno Pertusella.

Dopo aver vinto il primo parziale 25-22, la Rossella ETS si fa sorprendere nella frazione successiva, vinta da Limbiate 25-20. Caronno Pertusella torna quindi a prendere il largo nei due set finali, vinti con relativa facilità grazie ai punteggi di 25-15 e 25-20. Ora testa alla prossima sfida, in trasferta contro i Diavoli Rosa Brugherio.