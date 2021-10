x

x

CISLAGO – Patrocinato dal Comune di Cislago e dal comitato di Saronno Croce Rossa Italiana, l’evento “Guida Sicura” che si terrà nel prossimo weekend in viale dello Sport a Cislago.

Sabato 23 e domenica 24 dalle 9 alle 18, i cittadini potranno sperimentare, a pagamento, voli panoramici in elicottero e simulazioni di percorsi in ambulanza. All’evento faranno la propria dimostrazione anche i Vigili del fuoco di Varese, ma anche i vigili e due ambulanza, che mostreranno la loro attività di soccorso in una simulazione di incidente stradale.

Lo scopo dell’evento, come spiegano gli organizzatori, è quello di far capire come operano gli agenti della macchina del soccorso in tutte le sue fasi: dalla chiamata del cittadino, all’eventuale trasporto in ospedale.

Per garantire la sicurezza dei partecipanti alla manifestazione, sin dalle 6 di sabato 23, fino alle 18 di domenica 24, il traffico sarà deviato a tutti i veicoli non autorizzati in viale dello Sport.

(foto d’archivio)



21102021