GERENZANO – Nuovo importante traguardo per l’associazione Gerenzano Twirling che vede due proprie atlete vestire la maglia della Nazionale italiana, ed ora in partenza per il campionato europeo. Si tratta di Beatrice Carnelli ed Annachiara Montuoro.

“Pronti partenza via! Super notizie dal Gerenzano twirling. Le nostre super girls, Beatrice e Annachiara sono in partenza per Porec in Croazia, per il Campionato europeo di Twirling N.B.T.A. – confermano dal club gerenzanese – Dopo 2 anni di sacrifici, non hanno mollato e si sono meritate il loro posto nella nazionale italiana. Tutti a fare il tifo per loro; potrete seguirle in streaming! Forza ragazze! Siete il nostro orgoglio”.

A sostenere le due ragazze anche il tifo dell’Amministraizone comunale del sindaco Ivano Campi: “Forza Beatrice, forza Annachiara, Gerenzano tifa per voi!”

Per il club di Gerenzano la soddisfazione, dunque, di vedere due delle proprie tesserate impegnate nella più importante manifestazione a livello europeo per quanto riguarda questa disciplina.

(foto: Beatrice Carnelli ed Annachiara Montuoro del Twirling Gerenzano)

21102021