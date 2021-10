x

SARONNO – L’altra mattina, una delegazione di Giunta (presenti gli assessori al Commercio Domenico D’Amato, all’Innovazione Tecnologica Novella Ciceroni, all’Istruzione Gabriele Musarò e alla Rigenerazione Urbana Alessandro Merlotti) è stata in visita alla Faberlab di via Ferrari, l’hub di innovazione digitale di Confartigianato Imprese Varese.

Faberlab accompagna le imprese nei processi di innovazione, favorendo la loro digitalizzazione nei prodotti, nei processi e nell’organizzazione, ed è inoltre un laboratorio di prototipazione rapida, stampa 3D, divulgazione e formazione tecnologica, design di prodotto e di processo, innovazione organizzativa.

Durante l’incontro con i responsabili di FaberLab si sono affrontati alcuni temi riguardanti le possibilità di collaborazione con l’Amministrazione comunale, in linea con il programma elettorale, principalmente per trovare sinergie sul tema attrattività della città coniugato con le vocazioni produttive, industriali e commerciali in sincronia con gli aspetti riguardanti l’istruzione, l’orientamento post-diploma e l’innovazione tecnologica e digitale, da approfondire in un prossimo incontro.

