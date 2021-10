x

CARONNO PERTUSELLA – Traffico in tilt stamane lungo l’ex statale Varesina per un incidente avvenuto nei pressi di un cantiere edile al confine fra Caronno Pertusella e Garbagnate Milanese, ed in territorio di quest’ultimo comune. Sul posto oltre ai carabinieri ed a tre mezzi dei vigili del fuoco è intervenuta una ambulanza della Croce rossa caronnese, A scontrarsi due autovetture, un automobilista di 38 anni è stato medicato sul posto, non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Il sinistro, è successo alle 6.15, si è verificato nel tratto locale dell’ex statale denominato via Peloritana, all’incrocio con via Monte Nero, i militari dell’Arma – della Compangia di Rho – hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente e per mettere a fuoco le eventuali responsabilità, dopo il tamponamento uno dei mezzi è finito in un adiacente cantiere edile.

L’accaduto ha creato code e rallentamenti lungo l’ex statale, che di lì a poco si sarebbe riempita del traffico dei pendolari che la percorrono quotidianamente per recarsi al lavoro.

