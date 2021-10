x

CARONNO PERTUSELLA / GARBAGNATE MILANESE – Ha perso il controllo del mezzo, una Fiat Stilo ed è finito nel cantiere edile a bordo strada, andando contro il ponteggio poi parzialmente crollato sulla vettura. Sarebbe questa la dinamica dell’incidente che si è verificato questa mattina alle 6 lungo l’ex statale Varesina, al confine fra Caronno Pertusella e Garbagnate Milanese. Il conducente dell’auto, un 38enne solo a bordo, ha riportato solo lievissime contusioni e non è stato neppure necessario portarlo in ospedale ma i danni sono ingenti come ingente è stato il lavoro richiesto ai vigili del fuoco di Garbagnate e del comando provinciale di Milano subito accorsi. Il ponteggio è infatti apparso pericolante ed i pompieri con l’autoscala hanno dovuto raggiungere le parti superiori della struttura e smontarle.

Intanto i carabinieri, che di prima mattina avevano temporaneamente chiuso la corsia di marcia più vicina all’edificio, deviando il traffico, hanno eseguito i rilievi del sinistro al fine di ricostruire con precisione l’accaduto.

(foto: la scena del sinistro)

