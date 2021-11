x

x

SARONNO – “I quartieri di Saronno e le attività commerciali al centro del Comune, questo l’impegno della nostra Amministrazione: ascolto, confronto e proposte per migliorare la nostra città”. Lo dicono dalla sezione Pd saronnese.

Rilevano dal Partito democratico: “Il sindaco Augusto Airoldi e l’assessore al Bilancio e commercio Domenico D’Amato si sono recati nei mercati cittadini, obiettivo il commercio rionale. Come prossimo passo le attività commerciali di Saronno, che saranno visitate una a una. Dal 11 novembre si inizierà anche una serie di incontri con i cittadini quartiere per quartiere, di cui via via informeremo i cittadini. Oltre che un’occasione di confronto cittadino ed amministrazione, durante gli incontri saranno presentati i progetti che saranno realizzati nel prossimo anno”.

(foto: il sindaco Augusto Airoldi con l’assessore comunale al Bilancio e commercio, Domenico D’Amato, con gli agenti della polizia annonaria saronnese durante una visita al mercato cittadino per incontrare gli ambulanti e gli operatori del settore)

01112021