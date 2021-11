x

SARONNO – Incidente con il monopattino, nuovo episodio di questo tipo a Saronno: è successo ieri alle 19.40 in via Marconi all’altezza dell’incrocio con via Don Luigi Monza. Un uomo di 36 anni è finito a terra, i passanti hanno dato l’allarme e sul posto è arrivata una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca ed una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno. Il ferito è stato medicato di lievi contusioni direttamente sull’autolettiga, non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Ma è un incidente che torna a fare parlare della sicurezza di chi utilizza il monopattino, sono sempre più popolari ma gli incidenti sono frequenti: basti dire che ieri quasi in contemporanea con l’episodio avvenuto a Saronno, per incidenti col monopattino Areu – il coordinamento regionale per le emergenze sanitarie – ha inviato ambulanze anche per altri 3 analoghi episodi, tutti accaduti a Milano; tutti per fortuna senza gravi conseguenze.

(foto archivio: precedente incidente col monopattino a Saronno)

