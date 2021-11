x

SARONNO/SARONNESE – C’è davvero l’imbarazzo della scelta questo fine settimana: dal teatro con la magia irriverente di Raul Cremona al Pasta di Saronno questa sera, al mercato allestito nello splendido giardino di villa Necchi a Milano.

Venerdì 5 Novembre

ORIGGIO – Alle 21, al cineteatro san Giuseppe di via Piantanida, incontro-conferenza “Gasherbrum 8.069 – Le lezioni della montagna” con l’alpinista Marco Confortola. Accesso gratuito solo con “green pass” ed iscrizione obbligatoria all’e-mail [email protected].

SARONNO – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta di via I Maggio, va in scena “Raul Cremona – The magician” di e con Raul Cremona, musiche di Marco Castelli. Informazioni e prenotazioni al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

SARONNO – Alle 21, all’auditorium Aldo Moro in viale Santuario 15, “Giocando s’impara” incontro con Roberto Farné docente di pedagogia del gioco e dello sport all’università di Bologna, informazioni al numero 0296710358.

SARONNO – Alle 21.30, alla sala Nevera di casa Morandi di viale Santuario, conferenza su “Chiese minori e oratori del saronnese” con il professor Sergio Beato. Per maggiori informazioni si può consultare il sito internet www.isola-saronno.com.

Sabato 6 Novembre

ROVELLO PORRO – Alle 21, al teatro san Giuseppe di via Dante, va in scena la commedia brillante “Le pillole di Ercole” della compagnia teatrale “I figli di Anna” per la regia di Vincenzo D’Alesio. Prenotazioni e informazioni al sito internet www.teatrorovello.it.

Sabato 6 e domenica 7 Novembre

MILANO – Dalle 10 alle 18, a villa Necchi Campiglio in via Mozart (in foto), il FAI – fondo per l’ambiente italiano propone la prima edizione della mostra mercato “Colori d’autunno”: piante, fiori e idee per terrazzi e giardini. Prenotazioni al sito internet www.coloridautunno.it.

Domenica 7 Novembre

SARONNO – Alle 11, nell’antica chiesa di san Francesco, il coro Alpe animerà la santa messa in commemorazione dei propri defunti.

CERIANO LAGHETTO – L’amministrazione comunale, l’associazione nazionale combattente e reduci, l’associazione nazionale alpini e il centro diurno “Terza età” invita la cittadinanza alla manifestazione del 4 Novembre con ritrovo in piazza Diaz alle 10, per conoscere il programma completo si può consultare il sito internet www.ceriano-laghetto.org.

SARONNO – Alle 16, alla cooperativa saronnese di via Pietro Micca 17, “Storia del cristianesimo” a cura del Masci con il dottor Giorgio Tavani studioso di bibbia e medioriente. Informazioni al numero 3405703441.

SARONNO – Alle 17.30, all’auditorium di via Padre Reina 14, l’associazione “Le stanze della musica” propone il concerto “Claudio Borroni Jazz Quartet”. Per informazioni e prenotazioni si può contattare il numero 3665980980 oppure scrivere a [email protected].

MILANO – Ultimo giorno per visitare, al Mudec – museo delle culture di via Tortona 56, la mostra fotografica “Tina Modotti – donne, Messico e libertà”. Maggiori informazioni al numero 0254917.