NEMBRO – Anche in quel di Nembro, in provincia di Bergamo, la Rossella ETS Caronno Pertusella fa la voce grossa e si impone sugli avversari con una vittoria netta. 25-15, 25-21, 25-19: questi i parziali con cui i ragazzi di Gervasoni hanno battuto il VolleyMania per 3-0. Una prova autorevole per i gialloblù, che conquistano così la loro quarta vittoria su quattro match disputati.

Settimana prossima, sabato 13 novembre tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport di Caronno Pertusella, la Rossella ETS affronterà lo Yaka Volley di Malnate in uno dei più classici derby che regala il Girone B di questo campionato di pallavolo maschile di Serie B.