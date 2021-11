Calcio 2’cat. I, pari subìto in extremis dalla Gerenzanese

x

MISINTO- Il match dell’ottava giornata del campionato di Seconda Categoria nel Girone I tra Misinto e Gerenzanese si conclude in un discusso pareggio per due reti a testa. Partita che si è giocata in un campo più piccolo del previsto e ciò ha reso la partita più scontri e con un gioco maggiore sui lanci lunghi.



La partita si sviluppa in discesa per la squadra di Mister Pignatiello che dopo averla sbloccata con il goal di Cattaneo trova anche il goal del doppio vantaggio. Nella fase finale della gara la squadra di casa spinge per cercare di agguantare un pari e, dopo aver trovato la rete del momentaneo 1-2, trova in extremis la palla che vale il pareggio. Nell’ultimo quarto d’ora da segnalare le numerose contestazioni degli ospiti a causa dell’arbitraggio.

Con questo pareggio la Gerenzanese scende in ottava posizione a pari punti, tra le altre, anche con lo stesso Misinto. Guida il girone sempre il Veniano a più due sulla seconda.

Calcio Misinto 1971-Gerenzanese 2-2

CALCIO MISINTO 1971: Bordonali, Anzani, Mazzeo, Betti, Garziano (1’s.t. Mariniello), Auricchio (12′ s.t. Bertazzoli), Peverelli, Oddo (42′ s.t. Spoleti), Romeo, Riva (36′ s.t. Piccoli). A disp: Rioso, Franzoni, Folla, Baldassarre.

All. Vago.

GERENZANESE: Girola, Sponsale, Restelli (33′ s.t. Forliano), Franchi, Iacolare, Langue, Spitaleri (21′ s.t. Crespi), Longoni, Cattaneo (9′ s.t. Viola), Donadel (21′ s.t. Rampoldi), Anafflouss (21′ s.t. Di Lio). A disp: Salvadore, Daga, Sala, Zaffaroni, Viola.

All. Pignatiello.