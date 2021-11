x

SARONNO – C’era anche la sorella di Arturo Deiana questa mattina al monumento dei paracadutisti in via Biffi per le celebrazioni per cinquantesimo anniversario della tragedia della Meloria il più grave incidente occorso alle forze armate italiane dalla fine della seconda guerra mondiale. Era il 9 novembre 1971 quando durante l’esercitazione Nato “Could Stream” l’Hercules si inabissò al largo della costa livornese con a bordo 6 militari britannici dell’equipaggio e 46 paracadutisti italiani della 6ª compagnia “Grifi”. Tra di loro anche il saronnese Arturo Deiana e i varesini Paolo Donnarumma di Cardano al Campo e Danilo Dal Zotto di Cassano Magnago.

La cerimonia è iniziata alle 10,30 con l’alzabandiera seguito dalla deposizione della corona l’alloro. La cerimonia è proseguita con una lettura sulla tragedia e la benedizione con don Romeo Maggioni. A chiudere il momento di omaggio, memoria e raccoglimento la preghiera del paracadutista.

Assente l’Amministrazione comunale c’erano i rappresentanti dei carabinieri, della guardia di finanza, della Croce rossa, le crocerossine e diverse associazioni d’arma tra cui quella degli alpini, dei bersaglieri, dei carabinieri e dei finanzieri. A fare gli onori di casa la sezione cittadina dell’associazione nazionale paracadutisti d’Italia. Tra i presenti i consiglieri comunali Gianpietro Guaglianone e Claudio Sala.