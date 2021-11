x

COMASCO – Dopo i 72 casi positivi che si sono registrati ieri in ambito provinciale, compresi quelli scoperti a Lomazzo e Turate, gli ospedali del capoluogo lariano, ai quali tradizionalmente si rivolge anche un certo numero di residenti nel Saronnese, hanno deciso di adottare contromisure per evitare la diffusione del contagio. E’ il caso del grande complesso ospedaliero del Sant’Anna di San Fermo della Battaglia (foto) che ha disposto lo stop alla visite in corisia da parte di parenti ed amici dei ricoverati; stesso copione anche alla rsa delle “Marcelline” sempre a Como. Negli ospedali lariani si sono registrati ricoveri di anziani, mediamente sopra gli 80 anni e con patologie pregresse, che si sono contagiati malgrado avessero completato il ciclo vaccinale, ma ancora non sottoposti alla terza dose.

