SARONNO – Durante tutta la giornata della prossima domenica 14 novembre, gli alpini saranno in piazza Volontari del Sangue, nelle vicinanze di Corso Italia, nel centro di Saronno. Si tratta di un assaggio di ciò che sarà una occasione di grande festa per il corpo alpino: il prossimo 2022 il corpo degli Alpini festeggerà il proprio novantesimo compleanno dalla fondazione.

Proprio in preparazione di questo importante evento, il gruppo saronnese sarà in piazza a festeggiare con i propri concittadini dalle 8.30 alle 19 distribuendo castagne caldarroste.

Anche durante quest’anno, gli alpini sono stati in prima linea per la comunità cittadina: non solo da Saronno, ma anche alcuni gruppi delle comunità vicine, le penne nere hanno dato il loro attivo contributo volontario all’hub vaccinale di Saronno di via Parini.

(in foto: la locandina della castagnata alpina: l’evento del corpo degli alpini saronnese in preparazione al novantesimo anno dalla fondazione, che sarà festeggiato nel prossimo 2022)

11112021