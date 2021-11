x

SARONNO – Maltempo, con pioggia intensa per buona parte della giornata, anche sul Saronnnese ed è probabilmente questa una concausa dei molto incidenti stradali avvenuti quest’oggi nella zona. Questo pomeriggio a Saronno in via Prampolini intervento dell’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca per soccorrere un ciclista di 76 anni, caduto dalla bicicletta e rimasto contuso. E’ stato trasportato all’ospedale di Saronno, per lui nulla di grave.

Oggi alle 19 sull’ex statale Varesina all’altezza di Caronno Pertusella nei pressi della rotonda all’incrocio fra viale 5 giornate e via Bergamo nel tamponamento fra due automobili è rimasta ferita una donna di 58 anni. E’ stata soccorsa da una pattuglia dei carabinieri e dall’equipaggio di una ambulanza della Croce azzurra caronnese e trasportata all’ospedale di Saronno, non è grave.

A Solaro oggi alle 12.30 sulla Monza-Saronno nel tamponamento fra due automobili è rimasta contusa una donna di 45 anni, medicata sul posto dall’equipaggio di una ambulanza della Croce viola.

A Limbiate tamponamento fra tre auto alle 3.15 della scorsa notte, con 5 persone che hanno avuto bisogno di cure mediche: due donne di 30 anni, una di 36 ed una di 37 anni; oltre ad un uomo di 32 anni. Nessuno è apparso in pericolo di vita. Sul posto oltre a carabinieri e vigili del fuoco anche 3 ambulanze e l’auto-infermieristica.

