SARONNO – Luci e ombre, come ha detto il sindaco Augusto Airoldi parlando stamane a Radiorizzonti, riguardo alla situazione dell’emergenza coronavirus in città. “Una situazione – ha riferito Airoldi – in costante evoluzione. I positivi sono attualmente 58, -2 rispetto a settimana scorsa”. Aumentano i guariti, arrivati a 3884, +27 questa settimana mentre fermo da tempo è il numero dei decessi, 210.

Il punto sulle vaccinazioni – Il sindaco Airoldi ha anche fatto il punto sulle vaccinazioni somministrate all’hub di via Parini a Saronno. A venerdì sono state somministrate 99.373 dosi, fra oggi e domani si superano le 100.000, a cittadini di Saronno e della zona. Per quanto riguarda specificamente i saronnesi, hanno ricevuto la prima dose in 31.569 per il 93 per cento della popolazione target, ed anche la seconda in 28.700, ovvero il 85 per cento della popolazione target. In merito alle terza dose dalla prossima settimana ci saranno gli aggiornamenti, si possono prenotare le persone over 60, e dopo 6 mesi dalla seconda vaccinazione”.

Hub gettonatissimo – Molti, che hanno cercato di prenotare in questi giorni, hanno trovato il “tutto esaurito” all’hub di Saronno. E’ fra più gettonati in zona, ed appena si inserisce la possibilità di registrazione, in poche ore si arriva all’esaurito. E’ gestito da Regione Lombardia”.

15112021