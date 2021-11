x

SARONNO / LIMBIATE – Pedone investito in corso Italia a Saronno. E’ successo ieri alle 19.05, a restare ferita è stata una donna di 44 anni. Alcuni passanti hanno dato l’allarme e sul posto è accorsa una ambulanza della Croce rossa saronnese ed è arrivata una pattuglia dei carabinieri della locale Compagnia. La quarantaquattrenne è stata trasportata con l’autolettiga all’ospedale di Saronno per essere medicata, non è apparsa in gravi condizioni. Mentre i militari dell’Arma si sono occupati dei rilievi del sinistro, al fine di ricostruire con precisione la dinamica. L’incidente si è verificato nel tratto limitrofo a piazza Cadorna nei pressi della intersezione con via Ramazzotti.

A Limbiate tamponamento fra due automobili alle 19.10 di ieri in via I maggio. Due persone, una donna di 61 anni ed un uomo di 62 anni, hanno avuto bisogno di cure mediche e sono stati soccorse da una ambulanza della Croce rossa e trasportate all’ospedale di Garbagnate Milanese per gli accertamenti del caso, non sono in gravi condizioni. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri per i rilievi del sinistro.

